Polémica por el posible penalti del Leverkusen al Atlético de Madrid en Champions

El Atlético tuvo una gran ocasión en el minuto 21, cuando el encuentro todavía estaba empatado a cero contra el Bayer Leverkusen. Una ocasión que acabó en polémica, ya que la pelota acabó en la mano del defensa Edmond Tapsoba, aunque ni el inglés Michael Oliver ni el VAR determinaron que fuese penalti ante la incredulidad en los colchoneros.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes, tras la derrota en la Liga de Campeones, que no se detiene en el posible penalti que no fue señalado porque "ya está el VAR, el árbitro" y los medios de comunicación, al tiempo que lamentó que su equipo no pudo aprovechar ni eligió bien "en las posibilidades" que se presentaron.

"No me detengo en esta situación (del penalti), porque ya está el VAR, el árbitro, ustedes... Por más que opinemos ya el partido terminó. Y no influye en nada lo que diga", expuso en declaraciones a Movistar.

"Está claro que en las últimas situaciones que siempre son a favor o en contra no estamos teniendo suerte que sea a favor nuestra. Ojalá en la compensación que tiene este mundo del fútbol en alguna toque a favor nuestro", dijo después en la rueda de prensa tras la derrota por 2-0 con dos goles en un margen de tres minutos, entre el 83 y el 86, cuando su equipo parecía tener más controlado el duelo.

El jugador del Atlético de Madrid, Axel Witsel, también se pronunció sobre la polémica mano de Tapsoba. El futbolista belga pensó que el árbitro Michael Oliver iba a pitar el penalti y recordó la pena máxima señalada en su contra hace una semana contra el Oporto, que "tocó en la pierna y en la mano", con ésta, "directa a la mano".

"Lo pensé (que lo pitaría) porque hubo una situación así en el partido anterior en casa", explicó Witsel a Movistar, que, después, en palabras a los medios del club, lamentó que el gol del Bayer Leverkusen, en el minuto 83, llegó "en el peor momento" para su equipo, cuando estaba "controlando más" el encuentro que en la primera parte, y consideró que el segundo tanto "mató el partido".

Witsel abogó por "recuperar el cuerpo y la cabeza" para el derbi contra el Real Madrid "dar todo y ganar".

Felipe Agusto y Koke hablaron sobre el posible penalti no pitado a favor de los rojiblancos tras el partido para Movistar+.