Mercado de fichajes: todos los jugadores que han cambiado de equipo antes del cierre definitivo de traspasos

Ya ha sonado el pitido final. Los últimos movimientos del mercado de fichajes de este verano finalizaron este jueves a las 00:00h. Todavía pendientes de algunos flecos que tienen que solucionar algunos clubes para finiquitar los detalles de algunos fichajes, se podría decir que "el pescado está todo vendido".

Tras algunos de los fichajes más caros y destacables de este verano, como el de Antony (Manchester United por 95 millones de euros), Fofana (al Chelsea por 82,50 millones), Tchouameni (al Real Madrid por 80 millones), Casemiro (al Manchester United por 70,65 millones), De Ligt (al Bayern de Múnich por 67 millones), Marc Cucurella (al Chelsea por 65,30 millones), Haaland (al Manchester City por 60 millones), Raphinha (al Barcelona por 58 millones), Koundé (al Barcelona por 50 millones) o Lewandowski (al Barcelona por 45 millones), entre otros.

La última jornada de fichajes no ha dado grandes sorpresas, aunque se especulara salidas muy polémicas como la de Jordi Alba del Barça al Inter, que finalmente no ha tenido lugar, dada la negativa del jugador para salir del club catalán. Otra salida que no se ha efectuado es la de Marco Asensio, que tras tener ofertas desde Italia o Inglaterra, el mallorquín ha confiado en las palabras de Ancelotti, en las que le ha asegurado que cuenta con él para esta temporada.

Sin embargo, los clubs españoles han tenido muchos movimientos en las últimas horas, como son los siguientes: