Paulo Futre muestra su mejor cara tras ser hospitalizado: "La vida me ha sacado tarjeta amarilla"

Paulo Futre ha vivido probablemente uno de los peores momentos de su vida. El exfutbolista del Atlético de Madrid y leyenda rojiblanca sufrió un accidente cardiovascular durante el entierro de su madre y tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Lisboa.

Pese a la gravedad del asunto, Futre ha compartido en sus redes sociales un vídeo para dar las gracias a todas aquellas personas que se han preocupado por su situación. En él, el portugués aparece visiblemente recuperado del susto vivido.

"Amigas y amigos, no tengo palabras para agradecer todo el cariño recibido de todos vosotros en las últimas horas. Lo que ha pasado es que he llevado tarjeta amarilla, pero no la roja", recalcó el propio Futre en el vídeo.

"Para terminar, a todos los colchoneros, he pedido un pijama con las rayas rojas y blancas, vamos a ver si lo consiguen. A todos y todas un millón de gracias desde lo más profundo de mi corazón", aludiendo a su espíritu rojiblanco en su habitación del hospital.

Pese a la buena mostrada por el que fuese jugador del Atlético de Madrid, Sporting, Benfica u Oporto, seguirá ingresado para controlar su recuperación y observar su evolución.