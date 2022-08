Las cuentas del Barça para poder inscribir a Koundé en LaLiga: tiene que liberar 20 millones

El Barça tiene claro lo que debe hacer para poder inscribir a Jules Koundé en LaLiga. Las cuentas del club blaugrana indican que tiene que liberar alrededor de 20 millones de euros antes de poder contar con el jugador francés.

Koundé no viajó con el equipo a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad y sigue siendo el único de los fichajes del FC Barcelona que no está inscrito después de dos jornadas de liga. El galo aterrizó en el conjunto catalán procedente del Sevilla y cuenta con una cláusula en su contrato mediante la cual podría marcharse si no está inscrito antes del 31 de agosto.

Para que Koundé puede debutar con el Barça, el club tiene que dar salida a varios jugadores. Por ello el equipo presidido por Joan Laporta, tiene abiertas posibles ventas, entre las que están Memphis Depay, Samuel Umtiti, Aubameyang, Braithwaite o Dest.

Lo que está claro es que el Barça tiene cada vez menos tiempo para llevar a cabo los movimientos necesarios para poder contar con un Koundé que se guardó las espaldas antes de fichar con el club catalán, en el que sin embargo tienen claro que podrán inscribir a tiempo al jugador y transmiten tranquilidad a la afición.