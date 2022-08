Van der Vaart llama cabezón a Laporta y estalla contra el Barça: "¿Cómo diablos fichan sin dinero? Es una vergüenza"

La situación económica del Barça y las ya famosas palancas que han ayudado a desatascar la crisis siguen copando titulares en estos primeros compases de la Liga.

Los azulgrana lograron inscribir a casi todos sus nuevos jugadores, a excepción de Koundé, para el estreno de la temporada gracias a las inyecciones de dinero que han ido recibiendo desde que culminó el pasado curso.

Sin embargo, hay quienes no terminan de comprender cómo ha sido posible que, pese a lo duro de su estadio financiero, el Barça haya incorporado a jugadores de la talla de Lewandowski.

Una de esas voces discordantes es la de Rafael Van der Vaart, exjugador del Real Madrid y actual comentarista de fútbol en la televisión neerlandesa.

"¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza. Y Laporta que no para de reírse por todas partes con su cabezón. Este hombre se cree el rey. Pero yo creo que es un poco imbécil", dijo, con dureza, el exmadridista.

"El nombre del Barça ha quedado muy mal en el mapa", añadió Van der Vaart, en referencia a la situación de su compatriota Frenkie de Jong, a quien el club catalán ha intentado darle salida a toda costa pese a tener contrato en vigor.