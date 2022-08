La genial reacción de Florentino Pérez cuando le piden que fiche de nuevo a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo está atravesando un momento complejo de su carrera. Su representante, Jorge Mendes, está intentando colocarle en otro equipo después de que su segunda etapa en el Manchester United no esté saliendo como esperaban. Su relación con Ten Hag no es nada buena, ha comenzado la temporada en la Premier League como suplente y ya no descarta volver a España.

Aunque es harto improbable, algunos aficionados del Real Madrid suspiran por su regreso. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico del club (450 dianas) y eso es un argumento más que suficiente para una buena parte de la hinchada a la que no le importaría recuperarle.

Tanto es así, que le cuestionaron directamente a Florentino Pérez. Durante la Supercopa de Europa en Helsinki, unos aficionados se encontraron con el presidente del Real Madrid en el hotel. El dirigente fue saludando a todos los que le abordaban, y en un momento dado le pidieron que fichara a Cristiano.

"¡Firma al bicho! ¡A Cristiano!", le solicitaban. La respuesta de Pérez, sonriente, no deja lugar a dudas: "¿Otra vez? ¿Con 38 años?".

🚨 A fan: “Sign Cristiano Ronaldo.”



Florentino Pérez: “Again? He's 38 years old.”pic.twitter.com/Dstqgwl92B — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) August 11, 2022

Está claro que no hay muchas opciones de que el legendario futbolista portugués vuelva a encontrarse con Benzema y compañía, por lo que seguirá siendo pasado glorioso del club madridista y nada más.