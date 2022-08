Las redes se ceban con Antúnez por sus comentarios sobre Calathes en el Grecia-España

Brutal... Quin indocumentat, Antúnez!

EuroLeague Career Leaders and Records for Assists

Calathes. 1709.

Spanoulis. 1606.

Rodriguez. 1558.

Heurtel. 1340.

Sloukas. 1309.

Llull. 1257.

Diamantidis. 1250.

Teodosic. 1125.

Quasi no són ningú els que el segueixen...