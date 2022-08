El durísimo recado de Sara Sálamo al Real Madrid tras el fichaje de Isco por el Sevilla

Francisco Alarcón 'Isco' por fin ha encontrado destino tras decir adiós al Real Madrid tras nueve temporadas en la capital de España. El talentoso futbolista, tras un verano tranquilo donde ha tardado en encontrar acomodo, finalmente ha firmado por el Sevilla.

Una nueva etapa en el conjunto hispalense a la que llega con toda la ilusión del mundo. Allí se encontrará con uno de sus grandes valedores en el mundo del fútbol, Julen Lopetegui. Con el técnico, disfrutó de su titularidad en el Real Madrid y en la Selección.

Tras una temporada casi de ostracismo en las filas blancas, ha sido su novia la que ha querido echar una nueva mirada atrás. Sara Sálamo, pareja de Isco, ha dejado en sus redes un mensaje con un claro destinatario: el Real Madrid.

"No te costará volver a demostrar tu magia @iscoalarcon Te quiero", han sido las palabras de la actriz. Una frase que va con segundas, ya que el centrocampista ha sido duramente criticado en sus últimas temporadas en Madrid.

Mensaje Sara Sálamo Instagram @sarasalamo

El propio jugador, consciente de los pocos minutos acumulados en los últimos tiempos, se mostró muy seguro de su rendimiento en la capital hispalense. “Entiendo que haya dudas porque no he podido o no me han dejado jugar en los últimos años. pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque voy a darlo todo, estoy focalizado al cien por cien para demostrar el nivel que nunca he perdido y es un buen sitio para hacerlo", apuntó a la televisión oficial del club.