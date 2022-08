La jugadora de baloncesto Brittney Griner, condenada a 9 años de cárcel en Rusia por un delito de contrabando de drogas

La baloncestista estadounidense Brittney Griner, detenida en febrero pasado por posesión y contrabando de drogas, ha sido declarada culpable por un tribunal ruso y condenada a una pena de 9 años de cárcel.

"La acusación considera que la culpa de Brittney Griner ha sido probada completamente", señaló el fiscal Nikolái Vlasenko durante la vista celebrada en el tribunal urbano de Khimki, en Moscú. La acusación pedía 9 años y medio de cárcel.

La legislación rusa castiga con un máximo de diez años el delito supuestamente cometido por Griner, que milita en el equipo ruso UMMC de Yekaterimburgo. El fiscal también pidió que la campeona olímpica y mundial pague una multa de un millón de rublos (más de 16.000 dólares).

Mientras, la defensa pidió su absolución o, en su defecto, la menor pena de cárcel posible. Antes del veredicto, Griner se disculpó y pidió clemencia.

"Nunca quise lastimar a nadie, nunca quise poner en peligro a la población rusa, nunca quise infringir ninguna ley aquí. Cometí un error y espero que esto no termine con mi vida aquí. Sé que todos siguen hablando de peón político y política, pero espero que eso esté lejos de esta sala del tribunal. Quiero decir nuevamente que no tenía intención de violar ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este crimen”, agregó.

Instantes después, la jueza Anna Sotnikova confirmó el veredicto de culpabilidad de posesión y contrabando de drogas. Ahora queda por ver la reacción política, ya que puede haber un intercambio de prisioneros entre Washington y Moscú.

Una guerra política

El Gobierno estadounidense considera que la detención de la baloncestista al cruzar la frontera con aceite de cannabis fue "errónea" y demanda su inmediata liberación, al igual que muchas estrellas de la NBA y WNBA.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, propuso la pasada semana a su colega ruso, Sergei Lavrov, el canje de Griner y Paul Whelan, condenado a 16 años por espionaje, por el "mercader de la muerte", Victor Bout, que sirve 25 años de cárcel en una prisión estadounidense.

Recientemente, la Casa Blanca rechazó la "contrapuesta" de Rusia, que quería incluir a un segundo preso ruso en el intercambio, el checheno Vadím Krásikov, según informó la CNN.

La deportista, de 31 años fue detenida el 17 de febrero en el aeropuerto de Sheremétevo en Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas en sus maletas aceite de cannabis.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que el proceso penal contra la baloncestista tenga trasfondo político.

Recientemente, Rusia y EEUU intercambiaron al estudiante estadounidense Trevor Reed, condenado a nueve años de cárcel por resistencia a la autoridad, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko, sentenciado en EEUU a 20 años por contrabando de drogas.