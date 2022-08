El solidario gesto de unas de las estrellas de la natación: recauda dinero para una compañera con cáncer de mama

David Popivici se convirtió en una de las grandes estrellas del Mundial de natación de Budapest. El jovencísimo nadador rumano consiguió dos oros en dos de las pruebas más reconocidas: 100 metros libres y 200 metros libres.

A sus 17 años, logró algo que no se producía desde 1973 cuando Jim Montgomery conseguía también imponerse en ambas pruebas. Algo inaudito para el precoz nadador, que está destinado a romper récords en el mundo de la natación.

En un genial gesto, Popovici ha decidido subastar sus gafas y sus gorros con los que consiguió los oros en Budapest. El motivo, ayudar a su compañera y subcampeona mundial junior de piragüismo Florentina Filipovici.

La piragüista sufre cáncer de mama y además fue maltratada por su marido. Ante ello, Popovici ha decido ayudarle de la mejor manera posible.

“Florentina necesita una casa, para que sus hijos puedan crecer con tranquilidad y seguridad. Dono a la Fundación Hope and Homes for Children el gorro y las gafas con las que competí en el Mundial y le pido a quienes han estado cerca de mí con sus pensamientos y sus energía que echen una mano a esta persona”, aseguró el doble campeón del mundo en la Fundación ‘Hope and Homes for Children’, ONG que se encargará de llevar a cabo la subasta.