El presidente del Celta defiende el derecho a entrenar de Santi Mina, condenado por abuso sexual: "Nos convenció de que no pasó nada"

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, compareció en rueda de prensa este jueves para hablar sobre la situación de dos jugadores de la plantilla que están apartados. Denis Suárez por conflictos económicos y de intereses y Santi Mina, condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual.

Sobre el delantero y su futuro, Mouriño aseguró que esperarán a que la sentencia sea firme y defiende el derecho de Mina a entrenarse con el equipo: "Es un chico con condena que no es firme. Tiene su derecho a entrenar y lo está haciendo en las mismas condiciones. Consideramos que nos ha hecho un grave perjuicio. Realizaremos las reclamaciones oportunas cuando la condena sea firme", explicó.

Reveló el máximo mandatario del club celeste que se le han buscado salidas pero el jugador las rechazó: "Le conseguimos dos propuestas y tampoco aceptó ninguna. Creemos que también se quiere ir libre. No podemos premiar a quien lo haya hecho mal. No le voy a pagar dos años de contrato para que luego fiche por el equipo que le conseguimos", aseguró Mouriño.

Una de las preguntas clave que se hacen los medios del entorno del Celta y los aficionados es por qué no se incluyó una cláusula en el contrato del jugador que resolviera la situación en caso de condena, teniendo en cuanta que cuando Santi Mina regresa al Celta, el proceso judicial ya estaba en marcha. Así lo explica el presidente:

"Nos dejamos llevar mucho. Él y sus abogados nos convencen de que no había pasado nada. Nos convencen de que era una operación de extorsión. Con la ilusión de la Operación Retorno me equivoqué. Debí tomar esa precaución y me equivoqué. Pido disculpas a la afición".

En cuanto a por qué no toman la decisión de despedirlo directamente, Mouriño es igualmente claro: "Voluntariamente no lo puedo rescindir. Le tengo que pagar todo el contrato. Le pago los tres años de contrato. Lo estoy premiando", zanjó.