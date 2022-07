LaLiga presenta en sociedad la temporada 2022-23 y confirma la continuidad de Carlos Martínez

LaLiga llevó a cabo este miércoles la Gala ‘Kick Off 22/23’ en la que homenajeó a los campeones de LaLiga Santander -Real Madrid- y LaLiga SmartBank -Almería- además de a los ascendidos a la Primera División como son Valladolid y Girona.

Esta sirvió como primera puesta de largo de la competición que arranca el próximo 12 de agosto y en la que se confirmó que el periodista Carlos Martínez liderará el equipo de narradores de LaLiga en Movistar Plus en la que será su 33ª temporada.

“Me he llevado una alegría porque es un año más haciendo algo que me apasiona y supone seguir en el mismo sitio donde se me ha visto las últimas 32 temporadas. Cada temporada ha sido distinta y diferente, y esta va a ser igual; quizá esa es la única manera de continuar tanto en este oficio. La magia que tiene el fútbol es que nadie sabe lo que va a pasar”, comentó a los medios de comunicación antes de la gala.

El equipo de narradores lo completarán José Sanchís, Alba Oliveros, Héctor Ruiz, Jordi Pons y Lluis Izquierdo. Junto a ellos, la LaLiga desveló a los que serán algunos de sus comentaristas: Fernando Morientes, Gaizka Mendieta, Axel Torres, Esteban Suárez, Jofre Mateu y Miguel Torres.

Además, LaLiga informó en un comunicado que la retransmisión de los partidos pretende ser “más fresca y cercana al espectador”, por lo que contará por primera vez con las imágenes de cámaras en el interior de las cabinas de narración, que permitirán a los espectadores vivir las reacciones en directo de los narradores y comentaristas.