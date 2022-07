La Liga ya tiene relevo al duelo Messi-Cristiano: Benzema contra Lewandowski

LaLiga ya tiene su reclamo, su gran duelo que vender. Huérfanos de un cara a cara mediático desde que se fueron Cristiano Ronaldo y Leo Messi, y sin haber llegado los jóvenes sustitutos que Real Madrid y Barcelona anhelaban –Kylian Mbappé sigue en París y Erling Haaland se ha ido con Pep Guardiola–, la explosión de Karim Benzema y el fichaje de Robert Lewandowski dan lugar a un enfrentamiento de veteranos que han sabido mantenerse en la élite. Uno, es el gran candidato al próximo Balón de Oro. El otro, lleva tres temporadas seguidas metiendo al menos 48 goles anuales.

Apenas ocho meses separan al polaco, que cumplirá 34 años el 21 de agosto, y el francés, que ya los tiene y hará 35 el 19 de diciembre. Pero su fútbol no entiende de DNIs, con dos jugadores que han entendido a la perfección que hay que cuidarse al máximo para alargar su carrera. De hecho, ambos viven los mejores momentos de su carrera: Lewandowski nunca ha metido tantos goles como en estos últimos años, en los que va a más de gol por partido, cifras solo al alcance del prime de Messi y Cristiano, mientras que un Benzema en trance hizo 10 goles en seis partidos de las eliminatorias de Champions y que será coronado como el mejor del mundo, salvo enorme sorpresa, tanto en el Balón de Oro como en el The Best.

Será un duelo además de estilos, con dos nueves totalmente antagónicos. El polaco es un delantero de área, de la vieja escuela, de los que no perdonan una ocasión. Su efectividad es asombrosa, el balón siempre cae a sus pies y domina todos los registros rematadores: con la derecha, con la zurda, con la cabeza... o con lo que haga falta.Tiene la portería entre ceja y ceja y así lo dejó claro en el Clásico, en el que cada balón que cazó acabó en un remate. Un killer sin piedad para un equipo que, desde la salida de Messi, añora un jugador así, de los que cambian un partido con goles donde no había nada.

Benzema es muy distinto, un jugador de los que se denominan ‘asociativos’, de los que es capaz de mejorar cada ataque... y hacer a sus equipos dependientes. Este Real Madrid campeón no se entiende sin Karim, algo que queda claro cada vez que no juega. El 0-4 del Barça en el Bernabéu se empieza a entender en la baja del nueve madridista.

Pero además ha sufrido una transformación. El gato –así le denominó Mourinho– se ha convertido en tigre, y sus zarpazos ya no son esporádicos, se ha convertido en uno de los delanteros más eficaces del mundo... con números cercanos a los de Lewandowski. El duelo está servido y se disfrutará en la Liga española.