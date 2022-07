El saludo viral de Robert Lewandowski a los aficionados del Barça: quería decir "Hi, culers" y acaba siendo carne de meme

Robert Lewandowski quiere entrar bien en el Barcelona, y por eso no ha dudado en intentarlo con el catalán desde el primer momento. Aunque le ha salido regular.

El delantero polaco, en su primer saludo a los hinchas blaugrana, ha querido usar la palabra "culers", que viene a ser el término que se ha internacionalizado para aunar a los aficionados del Barcelona.

Aunque aún no tiene mucho conocimiento del idioma, intentó usar una mezcla de inglés con catalán... y en lugar de decir "Hi, culers" en su pronunciación parece escucharse "Hi, culos" o "Hay culos".

Obviamente, esto ha sido objeto de bromas en las redes sociales y los memes no se han hecho esperar.