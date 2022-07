Guardiola, molesto con la prensa: "Cada verano el City va a comprar 150 jugadores"

Cada verano, el nombre del Manchester City aparece siempre entre los clubes dispuestos a pujar por los mejores jugadores del mundo para reforzar su plantilla. El ser propiedad de Emiratos Árabes Unidos hace que los rumores se disparen cada vez que hay algún indicio de que el conjunto de la Premier League estaría interesado en una estrella. Algo que Guardiola no ve precisamente con buenos ojos.

El último rumor con el que se relacionó al City fue la llegada al equipo de Neymar. Algo que rápidamente se negó y que ha hecho que Guardiola aproveche una comparecencia ante los medios para poner las cosas sobre la mesa.

"Lo siento por quien diera la historia, pero no es cierta. Su información no es correcta. Neymar es un jugador increíble y, por la información que yo tengo, es un tipo genial. Pero no es correcta", aseguró el entrenador del City. "Cada verano el City va a comprar 150 jugadores".

Lo que es innegable es que cuando el City se propone adquirir a un jugador, el dinero de Emiratos Árabes Unidos siempre tiene algo que decir. El equipo de Manchester ganó la carrera por hacerse con Erling Haaland, además de otros jugadores como Kalvin Phillips, Stefan Ortega o Julián Álvarez. Todo esto mientras abría la puerta de salida a jugadores como Gabriel Jesus (Arsenal) o Raheem Sterling (Chelsea). Vamos, que movimiento tampoco es que falte.