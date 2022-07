La surrealista disculpa de Bernie Ecclestone tras defender a Putin y la invasión de Ucrania

Bernie Ecclestone ha aclarado sus comentarios recientes sobre Putin y la guerra de Ucrania, pidiendo disculpas y asegurando que, tras lo dicho, tenía "algo que sacarse del pecho" para poder estar tranquilo.

El expresidente de la Fórmula 1 realizó una entrevista para el programa Good Morning Britain, de la cadena ITV, y comentó que estaría dispuesto a recibir un tiro por Putin, a quien confesó respetar profundamente y de quien dijo que es "un hombre de negocios, como yo, y cometemos errores de vez en cuando", así como que es "una persona de primera y lo que está haciendo es lo que cree correcto para Rusia".

Ahora, después de una gran polémica por sus última palabras, Ecclestone ha querido rectificar en una entrevista para Sky Sports News. "Probablemente sería bueno sacarme algo del pecho, cosas que me han estado preocupando sobre lo que dije y lo que la gente piensa que dije", explicó Ecclestone.

"Creo que normalmente la gente llega y dice o hace cosas sin pensar demasiado. Probablemente yo hice lo mismo. Puedo entender que pensasen que estaba defendiendo lo que [Putin] está haciendo en Ucrania y no es así", aclaró el expresidente de la F1.

"Yo me crie durante la guerra, la última guerra, y sé lo que es", prosiguió Ecclestone. "Lo siento por lo que está sufriendo la gente de Ucrania por algo que no han hecho. No han hecho nada. No empezaron nada. Quieren seguir con sus vidas".

"Los ucranianos no se merecen lo que están sufriendo. No es bueno para nadie. No veo a nadie saliendo ganando de esto y deberían juntarse llegar a un acuerdo", puntualizó. "Lo siento si algo de lo que dije ha molestado a alguien porque no es lo que pretendía".