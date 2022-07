Fernando Alonso, contra la lógica: entra entre los 10 primeros pese a tener un serio problema en el coche

Fernando Alonso saldrá 9º en la carrera de este sábado, el sprint de Austria, después de una clasificación en la que irónicamente no tuvo un coche para más... y no porque el Alpine no fuera competitivo. "Estábamos para luchar por el quinto o el sexto", aseguraba, y esta vez no era una 'boutade' dicha ante la prensa, sino que tenía fundamento: Esteban Ocon marcó el 6º crono.

Alonso logró el 9º tiempo (sale 8º por sanción a Sergio Pérez). No es el mejor del año (ese sigue siendo el 2º de Canadá), pero es mucho más meritorio después de que confesara un serio problema que había en su monoplaza. Lo confesó él mismo después de la sesión: llevaba el suelo roto.

"El coche se notaba muy competitivo y ha estado bien estar de nuevo en la Q3. Sin embargo, se me rompió el suelo al ir largo en mi primera vuelta de la Q1, así que perdimos algo de rendimiento con ese problema", admitía después.

"Antes de esa avería apuntábamos a los primeros cinco o seis puestos, que hubieran sido geniales para el sprint de mañana. Desde la novena plaza (no sabía que luego sería 8º), nuestro objetivo es recuperar posiciones, algo que estoy convencido de que estamos en disposición de conseguir", relató al respecto.

El resultado de este sábado es importante por dos motivos. Primero, porque los ocho primeros puntúan (de 8 a 1 puntos en orden inverso desde el 1º), que es el objetivo primordial de Alonso y de Alpine, y porque determina la parrilla de salida de la carrera del domingo.