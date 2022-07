"Stop inventing", el último éxito de las radios de la Fórmula 1 que ha colado Carlos Sainz

No se habla de otra cosa en la Fórmula 1 tras el memorable GP de Gran Bretaña. La victoria de Carlos Sainz en Silverstone se produjo después de que el madrileño se rebelase contra una orden de equipo errónea que le podría haber costado a Ferrari y a él mismo la victoria.

El colofón de cómo Sainz desobedeció a sus jefes ya forma parte del imaginario colectivo. Ese "Stop inventing", "dejad de inventar", se va a convertir en un nuevo 'hit' tan recordado como el de otras frases por radio que ya son historia de la Fórmula 1 y que sirven para dar contexto sobre lo que ocurrió en temporadas ya pasadas.

Hay innumerables radios que son muy recordadas, bien por las consecuencias que trajeron, bien por sus protagonistas.

Aunque se podría hacer una lista eterna, una suerte de 40 Principales, estos son algunos de los más significativos a los que se unirá este "Stop Inventing" que ya acompañará a Sainz para siempre.

Este momento ya es historia 🙌



El "STOP INVENTING" de @Carlossainz55 cuando le pidieron dejar 10 coches de diferencia con Leclerc



Hoy solo valía GANAR o GANAR #BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/M6TwaSJixn — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2022

El último saludo de Senna a Prost en Imola'94

La rivalidad enconada entre Ayrton Senna y Alain Prost será recordada por siempre como una de las mayores de la historia del deporte, pero sus últimas palabras no le fueron a la zaga su despedida estuvo a la altura. El francés estaba de comentarista televisivo en el fatal Gran Premio de San Marino en el que el brasileño (y Roland Ratzenberger) perdió la vida.

"Un saludo especial a nuestro querido amigo Alain. Te echamos de menos", le dijo el astro brasileño. Horas después, se estrelló en el Tamburello y murió.

"Fernando es más rápido que tú"

Fernando Alonso ha sido protagonista de numerosas radios memorables, pero en una de las más recordadas lo fue como actor pasivo. En el GP de Alemania de 2010, cuando el asturiano estaba en plena pelea por el Mundial, ordenaron a Felipe Massa que dejara pasar a su compañero con una frase que le perseguiría para siempre: "Fernando is faster than you, you confirm you understand that message?" ("Felipe, Fernando es más rápido que tú, ¿confirmas que has entendido el mensaje?").

Alonso ganó la carrera... aunque el Mundial no por una pifia memorable del equipo italiano en el Gran Premio de Abu Dhabi que cerró aquel año.

El "Multi 21" de Red Bull

Las órdenes de equipo es un tema recurrente en las radios. Nadie le gusta recibirlas y, aunque a día de hoy ya están permitidas de manera explícita, hubo una época en la que los ingenieros se tenían que inventar códigos para que sus pilotos intercambiasen posiciones si era necesario. Otro asunto es que lo aceptaran.

La ruptura definitiva entre un Sebastian Vettel que lo dominaba todo y su por entonces compañero Mark Webber fue en el Gran Premio de Malasia de 2013. El australiano iba más deprisa que el alemán, que era líder, al que le dijeron por radio un elocuente "Multi 21" que significaba que debía dejarse pasar. No obedeció, ganó la carrera y Webber se lo echó en cara en una tensa conversación antes de compartir podio.

Un día como hoy pero del año 2013 sucedía el famoso "Multi 21" en el GP de Malasya. El día que Vettel ignoró las órdenes de equipo, pasó a Webber en pista y ganó la carrera. Uno de los 1-2 más tensos de la historia.#F1 #Vettel #Webber #Multi21 #redbullracing pic.twitter.com/RHPcgwticF — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) March 24, 2022

Las quejas de Alonso: el motor de GP2

Fernando Alonso no se muerde la lengua casi nunca, y mucho menos en el fragor de una carrera. Cuando no le gusta cómo van las cosas, no duda en criticar al ingeniero, al rival, al compañero o a los comisarios si es necesario.

De todas las radios que ha realizado al respecto, una de las más recordadas es cuando calificó de "motor de GP2" el nefasto propulsor que Honda le había dado a McLaren de la temporada 2015 (aunque podría haber sido cualquier otro año de aquellos). El fabricante nipón nunca se lo perdonó, no solo por el mensaje en sí sino por el escenario: el GP de Japón.

Raikkonen, la estrella de la radio

Sin duda si ha habido un piloto que haya dejado unas conversaciones memorables ese ha sido, con diferencia, Kimi Raikkonen. Su carácter aparentemente frío y totalmente hierático cuando se quitaba el casco se volvía un puro espectáculo cuando estaba con él.

"Dejadme solo, sé lo que hago", "¡Guantes, dame los guantes!", "¿Por qué? ¡¿POR QUÉ?!"... Es casi imposible resumir todas.

El enorme Kimi Matias Raikkonen en un capítulo más de sus mejores radios en la F1.pic.twitter.com/98cZHvap5j — David Sánchez Olmos 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) October 31, 2020

