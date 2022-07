La genial radio de Carlos Sainz tras lograr su primera pole: "¿Cómo lo he conseguido?"

Nadie, ni el propio Carlos Sainz, esperaba lograr la pole del GP de Gran Bretaña. El madrileño estaba en 'shock' cuando entró en meta y le informaron de que tenía el mejor tiempo y saldría primer en la carrera del domingo.

"P1, P1. Confimado", le informaba Riccardo Adami, su ingeniero. "¡No puede ser!", confesaba Sainz entre risas. "¡No me lo esperaba! ¿Cómo lo he hecho? Me sentía fatal ahí fuera", decía el madrileño, en relación a las complicadas condiciones en pista. "Lo has hecho manteniendo la calma, como un auténtico 'Smooth Operator'", le replicaba un orgulloso Adami, en relación a la canción de Sade que tanto le gusta al joven piloto de Ferrari.

¡ESTA RADIO DE FERRARI ES GENIAL! 🤩😂



📻 "P1. Confirmado. Buen trabajo".

🗣️ @Carlossainz55: "¡NO PUEDE SER! ¿Cómo lo he conseguido?"

📻 "Has mantenido la calma como un SMOOTH OPERATOR"



¡Qué grande eres, Carlos! #BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/5ss3NxRg4q — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2022

Pese a la alegría de la pole, Sainz es consciente de que aún tiene que reafirmarla en la carrera del domingo.

"Ya tocaba una alegría con esta pole en condiciones complicadas, condiciones que siempre me han gustado y en las que siempre he ido bien. Así que, qué mejor sitio que Silverstone con lluvia para lograr la primera pole", se congratulaba el madrileño.

"Fue una buena vuelta, limpia, pero estaba peleando mucho con el agua. Había mucha, incluso en la trazada, y era muy fácil hacer un error", admitió. Además, tuvo un problema con la batería por no cargarla bien y casi le cuesta el tiempo. "Perdimos dos o tres décimas en la recta, por lo que creía que no iba a ser suficiente, pero la vuelva ha debido ser bastante buena", relató.

Sainz sucede a Fernando Alonso como el segundo español en lograr una pole. La última del asturiano fue hace 10 años, en el GP de Alemania.