Salvo máxima sorpresa, o factores externos, la clasificación del GP de Gran Bretaña va a acabar con Max Verstappen en la pole. El neerlandés fue netamente superior a sus rivales, con la duda de si Charles Leclerc podrá dar el 'do' de pecho. También han serias dudas de que Fernando Alonso sea competitivo, ya que las novedades técnicas de Alpine han encontrado un problema extra: los pontones se agrietan.

Para añadir más emoción: llueve.

Clasificación GP Gran Bretaña de Fórmula 1, en directo: última hora, pole y resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz

Q1: Verstappen, también bajo lluvia

La presencia del agua en la pista hizo que cambiara la estrategia inicial. Todos los corredores salieron con neumáticos intermedios, ya que el drenaje de Silverstone funciona perfectamente, pero también hizo que la pista mejorase de manera muy rápida.

Así, los tiempos fueron cayendo de manera rápida y peligrosa par quienes no estuvieran espabilados. Eso propició, por ejemplo, que el inesperado Nicholas Latifi lograse por primera vez en este año pasar a la Q2, dejando por el camino a su compañero Alex Albon con el otro Williams.

No tuvieron problemas los españoles, que pasaron tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, algo que no lograron Albon, Magnussen, Vettel, Schumacher y Stroll. El que no falló fue un Verstappen que desde el principio de la jornada, también en lluvia, se confirmó como el gran favorito.