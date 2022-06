La humildad de Haaland: improvisa unos toques con unos jóvenes en la playa a la voz de "pass me the ball"

Erling Haaland hizo el día de unos jóvenes en la Playa del Cable de Marbella. El flamante fichaje del Manchester City vio a unos chicos dando toques en la orilla del mar y les pidió que le pasasen el balón. Acto seguido se sumó al rondo que estaban haciendo.

Las imágenes, correspondientes al lunes 27 de junio, las sacó a relucir El Chiringuito en un reportaje en el que hablaron con los improvisados compañeros de Haaland. "Vi que un par de chavales se asomaban al chiringuito y nos dio por asomarnos ahí a pedirle un saludo. Nos dijo que salía en dos minutos y que lo esperáramos fuera", cuenta uno de los jóvenes. "A los cinco minutos salió del chiringuito, dijo 'pass me the ball' y se puso a dar unos toques con nosotros".

Otro de los participantes en el improvisado rondo recalca el impresionante físico del jugador de la Premier League. "Lo ves en persona e impresiona, es gigante", comenta. "Es un físico descomunal", añade otro, antes de destacar la humildad de Haaland.

"Dice mucho de él. Que salga de un chiringuito para dar unos toques con niños de 19 y 20 años", valora uno de los chicos, que además confesó el consejo que le dio Haaland mientras jugaban. "Me dijo que no saliese de fiesta, que ni se me ocurriera fumar. Nada, que entrenara y entrenara y que podría llegar donde yo quisiera".