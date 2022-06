David Bustamante, de cantante a boxeador gracias a Ibai Llanos: "Estoy más loco que mi rival"

David Bustamante se subió al carro de La Velada del Año 2 de Ibai Llanos como remplazo de Jaime Lorente, a sólo cinco semanas del evento. El cantante peleará el contra el youtuber Mr. Jägger en la noche del sábado 25 de junio.

"Bustamante es el favorito de los padres y las madres". Así presentó Ibai Llanos al artista en el careo previo a la velada. Primera vez que se vio al de San Vicente de la Barquera realmente inmerso en el evento y frente a su rival.

"Estoy deseando que llegue la noche [del combate]. La velada es el premio a todo el trabajo. El sufrimiento ya lo que hemos pasado cojonudo", declaró Bustamante, ante la atenta mirada del boxeador profesional Sándor Martín. "No tengo miedo. Estoy yo más loco que mi rival".

Bustamante confesó que no es ajeno al boxeo y que tiene mucho respeto por el deporte. "En este noble arte, al cual amo, puede pasar cualquier cosa. Una mano cambia absolutamente todo y después de recibir la primera se acaban todos los planes. Esto es así, es la realidad", avisó el cantante. "Pero me gusta mucho y me apetecía un reto. Soy una persona de retos. Soy el abuelo de todos con 40 años, me han avisado hace cinco semanas y dije que sí porque me gustan los retos y ahí es cuando uno se crece".

El artista confesó que lleva años entrenando boxeo y artes marciales, por lo que apuntarse tarde al evento no ha sido un problema para él. "Boxeo lo entreno desde los 14 o 15 años", admitió. "A mí me gusta mucho. Llegué a cinturón marrón de kickboxing... He practicado MMA, he practicado boxeo porque es lo que más me gusta del mundo", prosiguió. "Pero sólo soy un aficionado que hace todo tipo de deportes. No es lo mismo unas manoplas y un saco que pelear contra una persona que sabe pelear".

El combate entre David Bustamante y Mr. Jägger estaba pactado a 87 kilos. El youtuber marcó 85.2, mientras que el cantante se fue hasta los 88.7, aunque se subió a la báscula vestido. Sin embargo, Bustamante confesó que hacía cuatro semanas y media estaba en 104 kilos.