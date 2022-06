El gesto de Cristiano Ronaldo tras el incidente con su Bugatti: pagará los daños causados por su empleado

Después de que un empleado de Cristiano Ronaldo sufriera un accidente con el Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse del luso, el futbolista del Manchester United se ha comprometido a correr con todos los gastos ocasionados por su vehículo y por el incidente en sí mismo.

Aunque no hubo que lamentar daños personales, el impacto del coche de lujo de Cristiano, valorado en más de 2.1 millones de euros, contra una vivienda de la urbanización mallorquina en la que Ronaldo pasa las vacaciones con su familia ha provocado cuantiosos daños materiales.

"Del golpe me arrancaron el contador de agua y he estado desde entonces sin poder hacer vida en mi propia casa, la puerta salió volando y tumbaron dos columnas de hormigón", declaró el afectado a Ultima Hora. La mayor preocupación de esta persona era la salud de su perro, pues pensó que podría haber estado en la zona del accidente. "Pensé que lo habían matado. Cuando entré lo vi temblando de miedo lejos de la entrada".

El propio dueño de la vivienda comentó al medio mallorquín que todo se gestionó a la perfección desde el primer momento. "Tuve que esperar un buen rato a que me abrieran la puerta, pero me encontré a un hombre y una mujer muy educados", dijo el afectado. "En nombre de Ronaldo se comprometieron a pagar todos los daños ocasionados por el Bugatti. Me dijeron que arreglara todo y que guardara las facturas".

Una vez pasado el susto, y según informa Última Hora, el dueño de la casa que sufrió los desperfectos está ya tramitando todas las reparaciones con su seguro y en contacto con el del futbolista para que no se quede ningún fleco suelto a la hora de llevar a cabo el pago de la obra.