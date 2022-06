Fernando Alonso revela 'El Plan' sobre su futuro en la F1 y lanza un dardo a Mercedes a cuenta del 'porpoising'

Fernando Alonso está contento en Alpine y en su regreso a la Fórmula 1 pese a que los resultados no han acompañado, por el momento, tanto como se esperaba. El coche va mejorando -con reticencias- y el asturiano tiene claro que aún queda mucho por vivir con la escudería francesa.

Al menos eso es lo que ha insinuado en pleno GP de Canadá donde, en declaraciones a DAZN, ha dejado claro que quiere seguir aunque, eso sí, aún no ha "hablado con nadie".

"Voy a esperar a la pausa del verano para tomar decisiones. No ha habido ninguna novedad, no he hablado con nadie ni han pasado cosas", advirtió Alonso, que emplaza al parón veraniego del Mundial la toma de decisiones.

Lo que sí sabe es que quiere seguir: "Mi intención es seguir un par de años más porque me encuentro bien, pero en verano hablaré", sentenció.

¡OJO! 👀 @alo_oficial

habla sobre su futuro 💥



"Mi intención es seguir un par de años más porque me encuentro bien. En verano hablaré" 🍿#CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/3F50wWyW1y — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2022

A vueltas con el 'porpoising' con dardo a la FIA y Mercedes

Por otro lado, el piloto español de Alpine se pronunció sobre la postura de la FIA acerca del marsopeo, que pretende solucionar para mejorar la seguridad de los pilotos después de las quejas especialmente de Hamilton y Mercedes:

"Tienes una solución fácil para evitarlo: levantas el coche pero así pierdes prestaciones. Los equipos nunca van a querer hacer eso sólo para contentar al piloto", dijo Alonso, aportando su propia solución.

"Si la FIA puede intermediar un poco y decirle a Mercedes que levante el coche, igual les hacen caso y a Russell y a Hamilton, a lo mejor no le hacen tanto caso", añadió, lanzando un dardo a la escudería alemana y a la propia FIA por la gestión.

Por último, y aunque reconoce que el coche está algo peor ahora que a principio de temporada, es optimista de cara al Gran Premio canadiense: "Hay nuevas piezas este fin de semana para volver a reajustar el coche. Parece que al coche le gusta esos circuitos de media y baja velocidad así que esperamos ser competitivos", dijo.