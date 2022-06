La imagen que indigna al madridismo: Modric pide la camiseta a Mbappé tras el Francia-Croacia

La imagen está poniendo patas arriba las redes sociales y no ha hecho demasiada gracia. Tras el partido entre Francia y Croacia, correspondiente a la UEFA Nations League, Luka Modric se acercó a Mbappé camino del túnel de vestuarios y le pidió la camiseta con la que había jugado el encuentro.

Después del resquemor que tiene la afición blanca con Mbappé tras su renovación con el PSG, dejando al Real Madrid plantado, ver a uno de los iconos del vestuario madridista como Modric pidiéndole la camiseta no ha gustado demasiado.

Las escena fue analizada en El Chiringuito e incluso el propio Josep Pedrerol se indignó con la actitud del croata. "¿Modric le ha pedido la camiseta a Mbappé? ¿Cómo? ¡Modric le pide la camiseta a Mbappé!", alucinaba el presentador. "Modric, madridista. Mbappé se ha reído de los madridistas y le pide la camiseta... estáis de broma, ¿no?", continúa Pedrerol. "De verdad, estoy flipando".

Al mismo tiempo, el emblema máximo del madridismo de El Chiringuito, Tomás Roncero, quiso justificar a Modric después de que Pedrerol le acusase de hacer reverencias a Mbappé. "¿Hacer reverencias a un jugador al que las dos veces que te has enfrentado a él le has eliminado? Al revés, le está humillando", puntualizó, según su punto de vista. "Yo te digo que la camiseta no es para él", apuntó Guti, interpretando que la camiseta era un compromiso para una tercera persona.