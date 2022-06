Marcelo y su conmovedor recuerdo con Raúl: hizo que se le saltasen las lágrimas a la leyenda madridista

Marcelo dijo adiós al Real Madrid en una emotiva rueda de prensa. El brasileño estuvo rodeado del presidente del club, Florentino Pérez, y de sus compañeros Dani Carvajal y Marco Asensio, que disfrutaron junto a la familia del futbolista de su despedida del conjunto blanco.

Durante sus agradecimientos y recuerdos durante las 14 temporadas que ha estado en el club, destacó una por encima de todas las demás. Sus palabras hacía Raúl González Blanco, leyenda madridista que le acompaño en sus primeras temporadas en Madrid.

"Voy a contar algo que nunca he contado. Pero yo quiero dar las gracias a Raúl, que está ahí sentado", empezaba el lateral brasileño, mostrando el cariño que le tiene a su excompañero.

"Me ayudaste mucho cuando llegué y cuando nació mi hijo Enzo nunca olvidaré que me hiciste un regalo, con muchas cosas para el bebé, y me diste muchos consejos. Siempre fuiste muy cariñoso, tú y tu familia, y nunca lo olvidaré y siempre quise seguir tu ejemplo", relató Marcelo.

Un gesto que provocaron que al propio Raúl se le saltasen las lágrimas durante el discurso de Marcelo hacia él. Ambos compartieron vestuario en el Real Madrid durante cuatro temporadas, donde forjaron una gran amistad que siguen manteniendo.