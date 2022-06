El inquietante palo de Luis Enrique a Gavi que dejó a todos sin palabras: "Es una buena frase"

Gavi es uno de los jugadores que más ha sorprendido en la época reciente en el fútbol español. Hace apenas un año estaba jugando en el juvenil del Barcelona, y desde entonces no sólo ha llegado al primer equipo, sino que ha debutado y marcado con la selección española absoluta.

El de Los Palacios está en el foco, además, porque su renovación se está complicando con el club blaugrana. Mientras, él se encuentra bajo el cobijo del combinado nacional, donde Luis Enrique ha demostrado una gran confianza en él... aunque también le ha pedido que dé un paso más. El seleccionador lo ha hecho en la rueda de prensa previa al segundo partido contra República Checa de esta concentración.

"Gavi tiene que mejorar fuera y dentro del campo", dijo ante los medios de comunicación sobre el futbolista de 17 años. La reacción de los presentes fue de incredulidad, porque no entendían a qué se refería el entrenador, que lejos de explicarse lo dejó aún más en el aire con una explicación de las suyas.

"Es un espectro amplio para que cada uno pueda dibujar lo que crea oportuno. Es como un ejercicio de un profesor en clase: hacéis un comentario de texto sobre eso. Es una buena frase que le vendrá bien a todos, a los de fuera y a los de dentro", zanjó al respecto.

¿Un mensaje sobre su renovación?

Luis Enrique no suele meterse en asuntos de los clubes, al menos públicamente. Siempre se ciñe a su labor en la selección, pero eso no significa que no esté pendiente de lo que ocurre fuera.

Este mensaje dedicado a Gavi ha llegado en plena negociación (y tensión) sobre su futuro en el Barça. El centrocampista y el club están acercando posturas, pero no acaban de firmar. Esa situación está tensando la cuerda entre ambas partes, y eso puede afectar al comportamiento del futbolista con España.

Esta es una posible lectura de las críticas de Luis Enrique, ya que hay poco más que se pueda analizar al respecto. Solo el seleccionador sabe a lo que se refería.