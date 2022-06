La renovación de Gavi se puede ir a pique por la madre de todos los errores: el Barça no envió un mail

Pablo Martín Páez Gavira, 'Gavi', es uno de los futbolistas de moda. El centrocampista culé acaba de convertirse en el jugador más joven de la historia en marcar un gol con la Selección española, la guinda a una temporada en la que fue una de las pocas noticias positivas que dejó la caótica campaña del Barcelona.

El club culé sabe que tiene un diamante en sus filas y quiere atarle, pero lo que parecía una renovación fácil se está complicando sobremanera. Gavi tiene ofertas de muchos equipos, dado que su evidente explosión no ha pasado desapercibida para nadie, y aunque su primera opción es quedarse en el Barcelona no va a hacerlo a cualquier precio. No hay acuerdo ni por el sueldo ni por la duración, y hay detalles que tampoco ayudan a que el entorno del jugador se sienta querido.

Lo sucedido en una de las reuniones para hablar de su continuidad es totalmente sintomático. Lo explicó Darío Montero en 'El Chiringuito': el último encuentro en persona que tuvieron el agente del jugador (que está representado por Iván de la Peña) y los responsables del Barcelona no acabó en una oferta formal porque estos no la enviaron por mail.

"Ese mail no se mandó, el club reconoce un error propio y a finales de la semana pasada al revisar la documentación, le envían al agente de Gavi un mail con disculpas por pensar que sí lo habían enviado y, después de esas disculpas, le envían una propuesta de renovación (...)", explicó el reportero.

🚨EXCLUSIVA @DarioMonteroG🚨



✉️❌"El BARÇA CREÍA que le había mandado una OFERTA a GAVI".



🙏"Le han enviado un mail a su agente pidiendo DISCULPAS y una PROPUESTA". pic.twitter.com/J2IPOqhedZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2022

Esta situación pilló por sorpresa incluso a Joan Laporta, que pensaba que sí tenían una oferta de renovación formal y así lo dijo, hasta el punto de acusar a los representantes de Gavi de no querer responderles para apretarles las tuercas.

"La renovación de Gavi hace mucho tiempo que su representante la tiene sobre la mesa. Y nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado aún. Están comparando y en algún momento tendrán que decir algo", dijo Laporta en L'Esportiu, pensando que realmente los responsables del club que preside les habían enviado algo.

El que menos cobra del Barça

Pese a ser un futbolista con una evidente progresión de futuro, su calidad no está en consonancia con su sueldo. Según explican desde 'El Mundo', Gavi es el futbolista que menos cobra de la plantilla, con un sueldo de unos 100.000 euros anuales. La oferta del Barcelona, a la que aún no han contestado sus agentes porque la recibieron más tarde de lo previsto, aumenta esa cifra... pero no lo suficiente.