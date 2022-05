Final Four Euroliga: Un Clásico en semifinales y un favorito español para llevarse el título

La Final Four de la Euroliga tendrá lugar en Belgrado en los próximos días. Real Madrid, Barça Basket, Olympiacos y Anadolu Efes se jugarán el trono continental, con presencia española asegurada en la final. Los dos conjuntos de la ACB se verán las caras en las semifinales del jueves 19 de mayo, mientras que el partido por el título se disputará el sábado 21 de mayo a las 19:00h.

Tanto Real Madrid como Barça Basket aparecen como favoritos para llevarse una Euroliga cuyos playoffs han estado de lo más disputados. Además, el aliciente del duelo entre ambos conjuntos españoles pone un poco más de salsa a unas semifinales en las que se enfatizará todavía más la mayor rivalidad de nuestro baloncesto.

"Cada partido es una historia. Quizá la historia está algo en contra nuestra. El Madrid siempre intenta sorprender y hacer algo nuevo y cada vez tiene más hambre y nosotros tenemos que igualar esa hambre que tienen. Están jugando muy bien, moviendo muy bien el balón como equipo. Están en su mejor momento de forma", comentó Jasikevicius, entrenador blaugrana, en rueda de prensa. "El Madrid está también a 80 minutos del título y ellos se lo creen, como todos los equipos. Tienen la misma presión que nosotros, están muy cerca. A mí la presión no me cambia por ser un 'Clásico', es un nuevo partido y todos somos conscientes de ello".

Desde el club blanco ven las cosas de una forma un tanto similar. "Llegar a la Final Four es algo impresionante. La gente probablemente no valora el trabajo que se ha tenido que hacer para llegar aquí", comenta Pablo Laso, entrenador del Real Madrid. "Estoy orgulloso de jugar la séptima en diez años, es lo que mejor habla del equipo en el tiempo. Cada año tiene su dificultad, pero siempre es muy complicado. El valor de llegar a otra Final Four es la sensación del trabajo que has tenido que hacer para conseguirlo".

🎙 @pablolaso: “Vamos a dar el cien por cien para volver a ser campeones de Europa”.#APorLa11 | #F4GLORY pic.twitter.com/VDhaeVYnW4 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 16, 2022

Olympiacos – Anadolu Efes: Jueves, 18:00h.

Choque de estilos y contraste de pizarras. El Olympiacos y el Anadolu Efes son dos equipos muy diferentes. Los griegos son una de las mejores defensas de la Euroliga, mientras que los turcos sobresalen precisamente por todo lo contrario, es decir, por un gran ataque. Sin embargo, todo lo bueno que tienen en un lado de la cancha ambos equipos es proporcional a sus carencias en el otro.

Sloukas, Papanikolau, Dorsey, Vezenkov… Los nombres propios del Olympiacos no tienen nada que envidiar a los de su rival, en el que destacan Micic, Larkin, Dunston o Anderson. Un buen puñado de grandes jugadores para un partido en el que quizás el Anadolu Efes parta como favorito por su condición de vigente campeón de la Euroliga.

Barça Basket – Real Madrid: Jueves, 21:00h.

Más allá de ser ‘El Clásico’ del baloncesto español, un Barça-Madrid es todo un partidazo a nivel europeo. Los blaugranas llegan a la Final Four después del tropezón del año pasado y las apuestas les colocan un poco por delante de un Real Madrid que ha pasado por altibajos a lo largo de la temporada.

El listado de estrellas de ambos equipos es incontestable: Mirotic, Exum (duda por lesión), Deck, Llull, Laprovittola, Hanga, Calathes, Abalde, Higgins… Y así llegamos hasta los banquillos con Jasikevicius y Laso. El equipo que salga victorioso de este duelo tendrá todas las papeletas para levantar una Euroliga que, sobre el papel, debería venirse a España.