Agüero, en 'El Hormiguero' sobre sus problemas de corazón: "Pensé que me iba para arriba"

Sergio 'Kun' Agüero volvió a los platos de televisión tras su retirada del fútbol profesional. Los problemas del corazón acabaron de forma abrupta con la carrera del argentino, apartándole de triunfar en el conjunto culé.

Agüero siempre me ha sido una figura mediática y ha estado bajo los focos, destacando de él sus últimas reacciones en los partidos entre el Real Madrid y el City o su amistad con el 'streamer' de éxito Ibai.

"Empecé hace dos años y medio a modo de cachondeo... Yo le pedía a la gente que no se suscribiese, yo no necesitaba la plata", explicaba sobre su éxito en plataformas como Twitch entre risas.

"Empecé a sentirme mal en la pretemporada, tenía dolores de cabeza, calores, me sentía incómodo", relataba Agüero sobre los primeros indicios de los problemas que derivaron en su retirada.

"Un día estaba entrenando y, de repente, siento un mareo y después empiezo a sentir el corazón a latir mucho. Me hicieron diversas pruebas y todo salió bien", añadió sobre la situación derivada de los problemas de corazón.

"Salté a por el balón y se empezó a taponarme la garganta. Quería gritar al árbitro y no podía. Empecé a ponerme nervioso, agarré a un defensa y le pedí que parasen el partido. Tras recuperarme, me vino la arritmia y no me dejaron continuar el partido", continuó dialogando con Pablo Motos.

"Estoy por morirme, la concha de la madre, pensé que me iba para arriba", explicó el Kun sobre los momentos que le rondaban durante todo el suceso.

"Cuando sufrí la arritmia no me prohibieron jugar al fútbol, fui yo quien tomé la decisión. No quería poner en peligro mi vida", apuntó apesadumbrado sobre su fallido paso por el Barça, club donde acabó su carrera de manera prematura.

"El Real Madrid tiene muchas oportunidades para ganar la Champions, su manera de llegar a la final le pone como favorito", recalcó sobre su favorito para levantar la Orejona en la final.

"En finales tienen mucha experiencia y llega en un buen momento", añadió sobre el favoritismo del conjunto merengue el próximo 28 de mayo frente al Liverpool.