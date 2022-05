Polémica con Mateu Lahoz: se unió al Cádiz en su pasillo al Real Madrid

Los pasillos siguen trayendo cola en el fútbol español. Después de la polémica negativa del Atlético de Madrid a rendir tributo al eterno rival en la visita del Real Madrid al Wanda Metropolitano, la presencia del árbitro Mateu Lahoz en el pasillo del Cádiz al conjunto blanco ha provocado todo tipo de reacciones.

Mateu Lahoz, junto con el resto del equipo arbitral del Cádiz-Real Madrid, se unió al pasillo del conjunto andaluz al campeón de liga. Un gesto que no ha gustado a un sector de los aficionados, que no comparten que un colegiado participe de este tipo de homenajes al considerar que pone en entredicho su imparcialidad.

Cristobal Soria, tertuliano de El Chiringuito, fue uno de los muchos que utilizaron Twitter para poner el grito en el cielo. "A parte de serlo… es igualmente importante parecerlo… pero si ya definitivamente salen del armario los árbitros y no se cortan un pelo e incluso le hacen el pasillo al real de madrid… pues juzguen Ustedes mismo… Somos la vergüenza del fútbol mundial…!!!", publicó en su cuenta personal, junto con dos imágenes en las que se puede ver a Mateu Lahoz acompañando a los jugadores del Cádiz en el pasillo al Real Madrid.

Como no podía ser de otro modo, las respuestas a Cristobal Soria no se hicieron esperar, especialmente las que le recordaban que el mismo colegiado también participó en el pasillo del FC Barcelona al Betis con motivo de la consecución de la Copa del Rey por parte del conjunto verdiblanco. "En el Pasillo del Barca al Betis Mateu estaba también, no hagas el ridículo Cristobal", apuntaba un usuario, añadiendo una prueba gráfica.

En el Pasillo del Barca al Betis Mateu estaba también, no hagas el ridiculo Cristobal pic.twitter.com/ZfPirnggGE — Leonardo (@ljpj0208) May 15, 2022

Como siempre sucede en este tipo de polémicas, las redes sociales ofrecen todo tipo de puntos de vista. Por un lado están los que piensan como Soria y por otro los que se apoyan en el hecho de que el árbitro hiciese también pasillo al Betis. Y entre medias están los que sacan punta a la situación insinuando que su participación en el tributo al conjunto andaluz fue sólo para después poder hacer lo mismo con el Real Madrid. "Mateu le hace el pasillo al Betis con pensamiento de podérselo hacer al Madrid la siguiente jornada jajaja no es listo ni nada el mateo jaja", comenta un tuitero.

El caso es que Mateu Lahoz está ligado a la polémica últimamente. Hace unos días el colegiado estuvo en el ojo del huracán debido a un vídeo en el que se le podía ver bromeando con Casemiro en el túnel de vestuarios. Unas imágenes que ya levantaron suspicacias, aludiendo a un posible conflicto de intereses teniendo en cuenta la cercanía del árbitro con algunos jugadores del Real Madrid.