Mbappé: una decisión inminente... antes de la final de la Champions del Real Madrid

Uno de los culebrones más largos de la historia de los fichajes, el de Kylian Mbappé y el Real Madrid, está muy cerca de llegar a su final. El jugador galo desveló, en la gala de Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP), que su decisión ya está tomada y que la desvelará pronto: antes del 28 de mayo, fecha en la que se concentra la selección francesa... y se juega la final de la Champions.

Son ya cinco años los que lleva el conjunto blanco intentando fichar al galo, desde que en el verano de 2017 lo intentara pero Kylian se decidiera finalmente por el Paris Saint-Germain. Desde entonces, cada verano ha hecho un intento la entidad madridista, siempre sin éxito. Estuvo a punto de conseguir su fichaje el verano pasado, ya con el ‘sí’ definitivo del jugador –algo que el mismo Mbappé ha reconocido en más de una ocasión– pero el jeque Nasser Al-Khelaifi rechazó la oferta formal de 185 millones y rehusó negociar con Florentino Pérez, dispuesto a subir hasta los 200 ‘kilos’ para hacerse por fin con el delantero francés.

Desde entonces, los rumores en torno a su futuro no han cesado. Pese a que parecía claro que su decisión ya estaba tomada, la demora del jugador en revelar sus intenciones ha provocado todo tipo de rumores. Y mientras, el PSG le ha hecho varias ofertas millonarias imposibles de igualar por el Real Madrid, la última con una prima de renovación de 200 millones y 50 netos anuales para el delantero.

"No voy a decir nada sobre mi futuro, pero lo sabrás muy pronto… está casi decidido", contestó en la noche del domingo Mbappé a las preguntas de los presentadores en la gala en la que fue elegido por tercer año seguido mejor jugador de la Ligue1 francesa. "Hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa, pero no soy solo yo. Se acabó, faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto", añadió.

Hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa, pero no soy solo yo

Logró Kylian esquivar todas las preguntas durante el evento, pero a su salida, cuando atendió a los medios de comunicación, dejó una pista clave: cuándo hará oficial dónde jugará la temporada que viene. Y no esperará a la concentración de la selección francesa de cara a la Liga de Naciones, que será el 28 de mayo. "No, no, será antes, mucho antes", dijo Mbappé rotundo.

Así, el Real Madrid jugará la final de la Champions ante el Liverpool en París sabiendo –oficialmente– la decisión que ha tomado el galo. En el club blanco, durante todos estos meses de incertidumbre generalizada, la confianza siempre ha sido máxima en que el galo acabará vistiendo de blanco y se ha respetado que sea el jugador el que decida los tiempos en los que anunciar su decisión.

En las últimas semanas, ha aparecido un actor inesperado, el Liverpool, que según informó este lunes el diario Marca también ha intentado el fichaje del delantero francés. Pero Mbappé ya tiene su decisión tomada desde hace tiempo, y ha declinado sentarse a negociar con el club inglés.

Entramos, por lo tanto, en la recta final del culebrón Mbappé. Si el galo cumple su palabra, será esta semana o a muy tardar a comienzos de la que viene cuando desvele la decisión más esperada por el aficionado del Real Madrid. Ahora sí: tic, tac, tic, tac...