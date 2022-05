Mbappé y el desenlace sobre su futuro la próxima temporada se acerca: "Está casi decidido"

La especulación sobre el futuro de Mbappé se ha disparado. El delantero del PSG aumentó los rumores en la gala de Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP), donde fue proclamado como mejor jugador del campeonato.

La rumorología dice que Mbappé transladará su residencia a la capital de España y que será el fichaje insignia del Real Madrid este verano. Además, ha habido pequeños detalles, sus fotos de una mudanza y su presencia en Madrid la pasada semana son dos de ellos.

No obstante, Mbappé sigue sin descifrar su equipo para la próxima temporada. Sólo hay dos opciones para él: Real Madrid o PSG. Sea cual sea, el francés se ha encargado de alimentar la especulación.

“No puedo decir sobre mi futuro pero lo sabrás muy pronto… está casi decidido", empezaba el atacante tras ser preguntado durante la gala de liga francesa.

Una decisión que no ha hecho oficial todavía por al considerar que no es el mejor momento para anunciarla. “Este no es el momento adecuado pero sí, sí… mi decisión está casi tomada”, sentenciaba.

A falta de una jornada para concluir la liga, la estrella francesa del PSG acumula 25 goles y 17 asistencias en 34 partidos, lo que le coloca de forma simultánea como mejor goleador y mejor pasador en la misma temporada, algo inédito.

"Ganar una tercera vez seguida es increíble, gracias a todos los que han votado por mí", dijo Mbappé, quien agradeció a sus compañeros de equipo y a su entrenador por el apoyo que ha tenido esta temporada.