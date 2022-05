¿Quiénes son los Classic All Blacks que se enfrentarán a España en el Wanda Metropolitano?

El Wanda Metropolitano será el escenario en el que se llevará a cabo un partido histórico para nuestro rugby. La selección española se enfrentará a los Classic All Blacks de Nueva Zelanda en un encuentro que pasará a los anales del balón ovalado en nuestro país. Pero, quiénes son los Classic All Blacks y por qué jugarán en Madrid?

Básicamente, los Classic All Blacks son un equipo de veteranos de los famosos All Blacks de la selección neozelandesa. No se trata de un equipo oficial, por decirlo de algún modo, sino de un combinado de jugadores con pasado en el equipo nacional que actualmente están centrados en el rugby de clubes.

Para dar con el origen de los Classic All Blacks hay que remontarse a 2007, cuando se disputó una serie de tres partidos contra la selección de Japón y se enfrentó también a los Leicester Tigers de la liga inglesa y a otros conjuntos de Francia y Australia. Años más tarde, este combinado se midió a la selección de Fiji con motivo de centenario de la federación de este país. Posteriormente, ya en 2015, los Classic All Blacks se vieron las caras con el RC Toulonnais en un homenaje al neozelandés Jerry Collins.

Para su próximo compromiso, el que les traerá a España para enfrentarse al XV del León, los Classic All Blacks han formado un auténtico equipazo con antiguos internacionales de Nueva Zelanda que ahora juegan en Gran Bretaña, Japón o Francia. Entre ellos habrá campeones del mundo como Jerome Kaino, Luke McAlister o Conrad Smith. Un auténtico elenco de estrellas que estará bajo las indicaciones del entrenador Tama Umaga y que viajará a España con un embajador de auténtico lujo como el legendario Dan Carter, considerado como uno de los mejores All Blacks de todos los tiempos.

PLANTILLA COMPLETA DE LOS CLASSIC ALL BLACKS CONTRA ESPAÑA:

​Corey Flynn (West Coast, NZ)

Nathan Harris (Chiefs, NZ)

Jarrad Hoeata (Taranaki, NZ)

Nick Crosswell (Manawatu, NZ)

Daniel Ramsay (Pau, FRA)

Chris Masoe (Racing Metro 92, FRA)

Jerome Kaino (Toulouse, FRA)

Luke Braid (Blues, NZ)

Alby Matthewson (Reds, AUS)

Stephen Donald (Green Rockets, JAP)

Mike Delany (Crusaders, NZ)

Conrad Smith (Pau, FRA)

Rudi Wulf (Lyon, FRA)

San Tuitupou (Coventry, GB)

Luke McAlister (blue Sharks, JAP)

Hosea Gear (East Coast, NZ)

Andre Taylor (Kintetsu Liners, JAP)

Rico Gear (East Coast, NZ)

Un partido reivindicativo

El partido entre España y los Classic All Blacks será el sábado 21 de mayo a las 20:45 en el Wanda Metropolitano. Un encuentro que estaba previsto como una fiesta para celebrar la clasificación del XV del León para la Copa del Mundo, pero que lamentablemente se ha convertido en una reivindicación.

Tras la sanción de World Rugby por alineación indebida que deja a nuestra selección sin billete para la cita mundialista, el choque contra los neozelandeses será un altavoz con el que reclamar justicia dejar claro que los tejemanejes que han llevado a España a quedarse fuera del Mundial no representan todo el trabajo de los jugadores y la ilusión de los aficionados, que al fin y al cabo ambos son los grandes perjudicados por la situación.

Mucho más que rugby

El duelo entre España y los Classic All Blacks será el plato fuerte de toda una oferta cultural neozelandesa en Madrid. Con motivo del partido se habilitará un Fan Zone gratuita en los alrededores del Wanda Metropolitano, donde habrá todo tipo de actividades relacionadas con el rugby y oportunidades para conocer de cerca a los jugadores.

Posteriormente, una vez concluido el partido, se celebrará un 'Tercer Tiempo' en el que habrá varios conciertos a cargo de dos grupos de rock, así como la actuación de un grupo de danza maorí. Todo bajo el patrocinio de la embajada de Nueva Zelanda en nuestro país.