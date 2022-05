Ancelotti confirma una nueva oportunidad para Hazard: "El plan es claro, se queda"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la previa del choque liguero entre Real Madrid y Cádiz y dio una importante noticia: Eden Hazard continuará en el equipo la próxima temporada.

"No he hablado de su continuidad. Se queda y con mucha motivación porque no lo ha pasado bien. Tiene ganas de mostrar su calidad. El plan de Hazard es claro: se queda", dijo el italiano, con rotundidad.

Hazard reaparecerá ante el equipo cadista después de haber estado de baja tras pasar por el quirófano para extraer una placa que tenía en el tobillo.

Espera el técnico que el belga pueda mostrar por fin su gran calidad sobre el césped y sea un activo importante para el grupo la próxima campaña, además de favorecer con su presencia las rotaciones:

"En una plantilla como la del Madrid hay muchos partidos. Habrá rotaciones. Con una plantilla más completa puedes rotar más y todos pueden tener oportunidades. La titularidad en un gran equipo es muy complicada. Para todo. No solo para los que juegan menos", explicó.

"No es importante la cantidad de los minutos. Tenemos el ejemplo de Rodrygo. No ha jugado muchos minutos, pero han sido de calidad", añadió, haciendo referencia al brasileño, que ha sido clave saliendo desde el banquillo, en especial en las ya históricas remontadas europeas.

Ancelotti se mostró muy satisfecho, a modo de balance, con el vestuario actual con el que cuenta, probablemente, afirma, el mejor de su carrera como entrenador:

"Creo que es un vestuario de un nivel muy alto. Profesional, primero, no hay personas arrogantes. Todos son muy humildes y muy respetuosos. Es un vestuario que tiene mucha calidad de carácter. No ha sido fácil encontrar vestuarios así en mi carrera", comentó.