Caeleb Dressel cayó en una dura depresión tras ser la estrella de la natación en los Juegos de Tokio

Caeleb Dressel logró cinco medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se convirtió en la auténtica sensación de la natación mundial. Su buen momento le ha llevado a estar clasificado ya para tres pruebas del Mundial de Budapest, y sin embargo tanto éxito estuvo a punto de hacerle dejar la natación.

El estadounidense ha confesado recientemente que su cabeza le jugó una mala pasada y su salud mental se desmoronó por completo, hasta el punto "sentirse perdido".

El nadador estadounidense hizo historia en los Juegos Olímpicos al colgarse el oro en 50 y 100 libre, 100 mariposa, 4x100 estilos y 4x100 libre. Además, batió dos récords del mundo y se erigió como el relevo natural de un no menos histórico Michael Phelps. Sin embargo, la presión le superó y no supo manejar una situación que le vino grande.

"Me sentía perdido. Necesitaba ayuda, hablar de ello con la gente porque quería dejar el agua, que era el único sitio donde me encuentro a gusto. Fueron unos meses desagradables", comentó Dressel. "No era justo conmigo. Gané cinco medallas en la competición más importante pero me fui con la sensación de que debía haber sido más rápido en ciertas pruebas".

Esta dureza consigo mismo le llevó a no participar en la International Swimming League (ISL) ni en el Mundial de piscina corta, debido a lo que él mismo cataloga como "un par de meses bastante miserables".

La situación, afortunadamente, ha dado un giro de 180 grados y Dressel ya está de vuelta en la piscina tras cambiar de entrenador y ponerse a punto en las instalaciones de la Universidad de Florida. "He vuelto a encontrar el equilibrio", admite el nadador.