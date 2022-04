La desternillante presentación de los jugadores a cargo del speaker del Cádiz: en inglés, para cumplir su promesa

Que en Cádiz hay mucho arte es algo que, a estas alturas, ya no hace falta ni explicar. La ciudad andaluza hace gala de su particular manera de tomarse la vida con el humor como bandera y el Cádiz CF no iba a ser menos.

El equipo cadista tiene como speaker a Juan Antonio García Ramírez, conocido en toda la ciudad como Juan 'Ardentía', un joven gaditano que ha participado en varias ocasiones en el mítico Carnaval local.

Juan Ardentía prometió que, si el Cádiz ganaba en el Camp Nou, ofrecería la alineación en inglés en el siguiente partido en el Nuevo Mirandilla. Algo que ocurrió, por lo que el speaker tuvo que cumplir dejando esta desternillante presentación:

El Cádiz ganó el pasado lunes en el Camp Nou gracias a un gol de Lucas Pérez que dejó a los azulgrana sin prácticamente aspiraciones para arrebatarle al Madrid el título de Liga y hacía aferrarse a los cadistas a la salvación.