¿Traición de Piqué a Ramos? El culé le reenvió a Rubiales un audio del exmadridista en el que se negaba a apoyarle: "Que sea confidencial"

Nuevo capítulo en el 'caso Rubiales-Piqué', revelado por 'El Confidencial'. En esta ocasión, el diario revela que el central del Barça le reenvió al presidente de la RFEF un audio de Sergio Ramos en el que se negaba a apoyarlo en su intención de desbancar a David Aganzo de la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles.

"Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial", escribió Piqué a Rubiales.

En el audio, Ramos da su visión de la situación y argumenta por qué prefiere no meterse en un asunto de guerra de instituciones que considera que no debe ser asunto de los futbolistas.

"Yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera", comienza Ramos.

Revela el por entonces capitán del Real Madrid que Aganzo despidió de la AFE a varios cargos que le pasaban información a Rubiales, lo que abrió una brecha entre ambos dirigentes.

"A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE. Entonces, esto es un tema también muy delicado, Geri", continúa Ramos.

Pese a que el ahora jugador del PSG deja entrever que Aganzo le hizo "un feo", opta por no mojarse en lo que Piqué le pide: "¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos", zanjó.

Tras escuchar el audio, Rubiales respondió a Piqué con una frase que parece indicar que no estaba muy contento con haber recibido esa respuesta, que no procedía: "No hace falta que me mandes nada porque no era el momento de hablar con Sergio en mi opinión".