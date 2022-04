La emocionante ovación de Anfield a Cristiano Ronaldo tras perder a su hijo

Cristiano Ronaldo está pasando por uno de los peores momentos que puede pasar una persona: perder a su hijo. Por este motivo, la gran estrella del United no pudo ser la partida frente al Liverpool. Sin embargo, todos en el campo se acordaron de él.

En el minuto siete de partido, todo el público presente en las gradas de Anfield se unió en un precioso homenaje al futbolista portugués para apoyarle tras la perdida de su hijo recién nacido. Una sonora ovación que encogió el corazón a los allí presentes.

¡Precioso! El tributo de TODO Anfield a Cristiano Ronaldo cantándole 'You'll never walk alone' en el minuto 7 tras haber perdido a su hijo 💔👏👏



Sencillamente FÚTBOL#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/cs31vPhWtQ — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2022

Todo los fans presentes en las gradas empezaron a cantar al unísono el 'You never walk alone', himno del Liverpool que no pudo tener más sentido en ese momento.

Las palabras de Cristiano tras perder a su hijo

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir", escriben. "Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", fueron las palabras de Cristiano y Georgina Rodríguez para transmitir la pérdida de su hijo.