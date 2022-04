El mundo del fútbol se une al dolor de un Cristiano Ronaldo devastado por la muerte de su hijo: así será el homenaje del Liverpool

Cristiano Ronaldo no disputará el considerado gran derbi del fútbol inglés, el Liverpool - Manchester United, tras la prematura muerte de su hijo recién nacido. El futbolista portugués y su pareja, Georgina Rodríguez, están totalmente destrozados por lo sucedido y el delantero no se siente en condiciones de visitar Anfield.

Pese a ello, la afición del Liverpool (una de las más populares por su apoyo incondicional a sus jugadores) ha decidido que tendrán un detalle con el portugués. Aunque es uno de sus rivales más peligrosos, en el minuto 7 del partido le dedicarán un sonoro aplauso como homenaje y mensaje de apoyo y hermanamiento en estos durísimos momentos.

Ante semejante tragedia no hay colores. Futbolistas de muchos equipos y estos desde sus cuentas institucionales han transmitido sus condolencias y ánimo a Cristiano y Georgina, que están atravesando sin duda una de las peores desgracias que podrían sufrir.

También el Real Madrid, que fue uno de los primeros en transmitir su mensaje de condolencias, se acordó del que ha sido toda una institución en el club blanco.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

Thoughts are with you and Georgina brother ♥️ I’m so sorry — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 18, 2022

All of us here at Liverpool FC send our deepest condolences to you, Georgina and the family ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2022

