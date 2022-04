La contundente respuesta de Isco a los que le acusan de filtrar alineaciones: "A mandar 'hate' a otro lado, tristes"

Isco Alarcón no se cortó a la hora de responder a un usuario de Twitter que le acusaba de filtrar las alineaciones del Real Madrid. Desde hace unos meses, el once del equipo blanco se suele conocer horas antes del inicio del encuentro, lo que ha llevado a varios aficionados a creer que hay algún tipo de 'topo' en el vestuario.

Al ser acusado en un tuit, el malagueño no dudó en desmarcarse, alegando, además, que ni siquiera había sido convocado para el partido de vuelta de cuartos de final ante el Chelsea.

"Isco no. No he sido convocado y no asistí a la charla técnica. A mandar 'hate' (odio, en inglés) a otro lado, tristes", escribió el jugador en su cuenta de la popular red social.

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES😂 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 12, 2022

Isco lleva varias semanas entrenándose a margen del grupo por una serie de molestias que le han mantenido fuera de las convocatorias pese a que ha gozado de diversas oportunidades en esta segunda era de Ancelotti.