Mike Tyson da un consejo a Will Smith después de la bofetada a Chris Rock: "Debería tomar mis gominolas de marihuana para relajarse"

La gala de los Oscar 2022 siempre será recordada por la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Un incidente que ha provocado todo tipo de reacciones, desde los que critican al 'Príncipe de Bel-Air' a los que le apoyan por su acción. El último en pronunciarse ha sido el mismísimo Mike Tyson.

El que fuera campeón del mundo de los pesos pesados de boxeo considera que Will Smith se quedó corto en su bofetón al cómico y admite que él hubiese ido más allá. Una opinión que viene dada después de que el mítico luchador de wrestling Ric Flair declarase en el podcast de 'Iron Mike' que lo sucedido fue todo un montaje.

"Puedo hablar por mí mismo, y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada", dijo Flair a Tyson. Algo a lo que el exboxeador respondió sin pensarlo. "Si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también daría más de un puñetazo".

Además, Tyson se permitió el lujo de dar un consejo a Will Smith, al que le recomendó consumir sus gominolas de marihuana parte de su negocio de productos de cannabis medicinal. "Creo que Will necesita comer alguna y... simplemente relajarse", dijo 'Iron Mike'.