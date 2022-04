Es sustituido en el minuto 36 de partido, tira su camiseta e insulta al entrenador: "¡Eres un payaso!"

Samu Saiz perdió los papeles cuando el entrenador del Girona, Míchel Sánchez, se cambió en el minuto 36 del partido contra el Málaga. El jugador mostró su descontento cuando puso rumbo al banquillo y las cámaras recogieron su reproche al técnico.

El cambio se produjo cuando el marcador todavía indicaba un empate a cero goles, pero con el entrenador del Girona ya descontento por el juego de de Saiz. Fue entonces cuando Sánchez se decidió a mover el banquillo y el jugador no contuvo su enfado. "¡Eres un payaso!", dijo Saiz al técnico, al tiempo que se quitaba su camiseta y la lanzaba a la grada.

La réaction de Samu Sáiz. 🤦🏼 pic.twitter.com/6KCHarUkDj — Girona FC FR 🇫🇷 (@GironaFrancia) April 1, 2022

El entrenador, que veía el partido desde la cabina de prensa por estar cumpliendo un partido de sanción, no dudó en hablar del tema en rueda de prensa, incluso sin todavía haber comentado lo sucedido con su jugador. "Entiendo que se haya disgustado. También estaba yo disgustado con sus minutos en el campo".

Sánchez aseguró que no había nada de disciplinario en el cambio, sino sólo táctico. "La sensación que yo tenía es que no estaba trabajando bien en la presión y lo que estábamos trabajando desde ayer", aseguró el técnico. "Tengo que tomar decisiones. Es el primer cambio que hago en mi carrera deportiva como entrenador antes del descanso, pero es que pensaba que nos iban a marcar. Si las sensaciones seguían siendo las mismas, pensaba que no íbamos a llegar al descanso", justificó el entrenador.