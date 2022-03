Una de las mayores promesas del fútbol americano muere trágicamente al caer desde una atracción en un parque temático

Tyre Sampson, un joven de 14 años considerado por los expertos como una de las mayores promesas del fútbol americano con futuro NFL, murió en un accidente en un parque temático. El chico se precipitó desde la 'lanzadera' del ICON Park de Orlando, considerada la más alta del mundo con 131 metros.

El joven se cayó en plena bajada de la atracción y chocó con violencia contra el suelo. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero los servicios de emergencia no pudieron salvar su vida. "He visto el vídeo de la caída de mi hijo, y no me lo puedo creer. Mi vida se paró", comentó Yarnell Sampson, padre del chico, en una entrevista para la CNN.

Ahora, la Policía del Condado de Orange se encuentra en plana investigación de lo sucedido para esclarecer cómo es posible que Sampson saliese despedido pese a que la atracción cuenta con un sistema de seguridad preparado para evitar ese tipo de accidentes. Pese a todo, supuestamente, el arnés del asiento del chico se abrió en pleno descenso.

Tyre Sampson tenía por delante un gran futuro en el mundo del fútbol americano, según los entendidos en la materia. Con sólo 14 años ya se hablaba de que tendría ofertas de las mejores universidades de Estados Unidos, después de ser uno de los jugadores más destacados del estado de Missouri