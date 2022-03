Fernando Alonso y su tormentosa relación con sus compañeros de equipo: ¿Podrá Ocon con el peor vecino de la F1?

La actitud de Esteban Ocon en el GP de Arabia Saudí ha puesto en una situación complicada a Alpine. El piloto francés estorbó a un Fernando Alonso que venía más rápido que él y, aunque eventualmente abandonó, le hizo perder un tiempo que podría haber sido muy valioso.

El galo se ha convertido en un inesperado rival de Alonso, y además en su propia casa. No es lo habitual. A lo largo de sus dos décadas en la Fórmula 1, el español ha tenido un total de 13 compañeros y sólo dos de ellos saben lo que es ganarle a final de temporada: Jarno Trulli en 2004 (por un punto, 45 por 46) y Jenson Button en 2015 (11 por 16 puntos). Lewis Hamilton, en aquel tumultuoso 2007, le empató a 109 puntos pero acabó por delante por mejores resultados finales, aunque ambos cedieron el título frente a Kimi Raikkonen. El finlandés fue una de las víctimas de Alonso años después en la única temporada que compartieron juntos.

La actitud del francés en la carrera del GP de Arabia Saudí ha dejado en evidencia que el ambiente dentro de Alpine puede no ser tan amistoso como parecía hasta el momento.

El 'matacompañeros' Alonso

La veteranía y experiencia de Fernando Alonso, incluso siendo muy joven, le colocaron como un maestro perfecto de los recién llegados. Le ocurrió con el citado Hamilton, que resultó convertirse en una de sus mayores némesis, como después con Nelsinho Piquet o un aniñado Romain Grosjean en sus últimas carreras con Renault antes de aventurarse en Ferrari.

El caso del brasileño fue especialmente recordado, porque asumió el rol de escudero del asturiano de tal manera que su carrera saltó por los aires por no ser capaz de estrellarse donde debía. Aquel 'Crashgate' le costó al hijo del tricampeón del mundo (y hoy cuñado de Max Verstappen) el despido, junto al de Flavio Briatore y Pat Symonds.

Aunque aquel GP de Singapur de 2008 quedó marcado por aquel incidente, también fue cuando Felipe Massa salió de boxes con la manguera del combustible enchufada aún al coche y, posiblemente, le costó los puntos necesarios para proclamarse campeón. El brasileño nunca se lo perdonó a Alonso... ni siquiera cuando fueron compañeros entre 2010 y 2014. El ya legendario "Felipe, Fernando is faster than you" ("Felipe, Fernando es más rápido que tú") con el que le ordenaron que se dejase adelantar en Alemania 2010 ya es historia de la Fórmula 1. Massa es, hasta el momento, el piloto que más años ha estado junto a Alonso, cuatro: solo le ganó 12 de las 77 carreras en las que compartieron equipo.

Harto de ser el eterno segundón, Massa se fue a Williams y dejó su sitio a un Kimi Raikkonen que, en teoría, iba a apretarle las tuercas a Alonso. Nada más lejos. En su último año como piloto de Ferrari, Alonso le ganó en 16 de las 19 carreras de la temporada 2014.

La defenestración de Vandoorne, la gran promesa de la F2

Alonso siempre entendió la rivalidad con su compañero de equipo como una forma de medirse a sí mismo. El mínimo exigible para él es ganar al único piloto de toda la parrilla que tiene un coche (teóricamente) igual al suyo, y eso le hizo acabar con campeones consagrados (caso de Raikkonen) o jóvenes muy prometedores.

Si late el corazón, uno nunca es demasiado viejo, decía el músico cubano Compay Segundo, y Alonso se lo dejó claro a Stoffel Vandoorne en las dos campañas que compartieron equipo. El piloto que ganó el título de GP2/F2 con más ventaja de la historia acabó absolutamente destruido por el bicampeón español, hasta el punto de que tuvo que retirarse de la F1. Mientras que Alonso ha regresado, ya con 40 años, el belga actualmente está en la Fórmula E y ejerce de probador de Mercedes, pero nadie ha llamado a su puerta.

En su vuelta a la F1 tres años después, ya con Alpine, Alonso se ha topado con un rebelde Esteban Ocon que la le ha hecho apretar los dientes. En su primera temporada juntos empataron en las clasificaciones, 11-11, y Alonso le ganó por la mínima, 11-10, aunque con el francés ganando una carrera por ninguna del asturiano. La temporada 2022 ha empezado con ventaja para el galo, y polémica. Habrá que ver dónde acaba.

Los 13 compañeros de Fernando Alonso en la Fórmula 1