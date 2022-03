La vida en Alpine no es tan rosa... y Ocon se está buscando un problema

No es que quiera ser agorero, pero está claro que algo pasa en Alpine. Lo que parecía un equipo con paz en su interior ya no es tan feliz. El coche para 2022 tiene ritmo, pero no el suficiente. Ni los problemas de McLaren y Aston Martin han hecho que asciendan a ese 'top 5' al que aspiran.

Hasta ahí podría ser todo normal, dentro del guión previsto. Que un monoplaza no salga tan competitivo como se esperaba, es algo que se puede entender. Que se lo cuenten a un Lewis Hamilton que celebra un 10º puesto como un hito. A mi lo que me preocupa es ver cómo Esteban Ocon trata a Fernando Alonso como si fuera un rival más.

Lo visto desde la vuelta 10 del GP de Arabia Saudí puede suponer un antes y un después. Ocon se defendió con una agresividad inusitada, no sólo porque estaban peleando por un 6º puesto al principio de la carrera, sino porque lo hizo con su compañero. En un equipo de Fórmula 1 eso es justo lo que más temen: que los dos pilotos choquen entre sí.

Quién sabe qué hubiera pasado entre otros pilotos. Ocon ya demostró en el pasado que no hace prisioneros, y su agresividad con Sergio Pérez fue todo un problema en Force India (actual Aston Martin) que, merced al mismo patrocinador que ahora luce Alpine, también iban de rosa. Ese color no se lucirá más, ya que en Australia estrenarán la decoración con mayor protagonismo azul.

"Nos hizo perder tiempo". Con esta escueta respuesta, Alonso calificó lo sucedido, sin entrar en mayores polémicas ni ahondar, pero la cara del veterano piloto español habla mejor que sus palabras. Hace ya tiempo que el asturiano mide mucho lo que dice.

🗣️ @alo_oficial: "Nos hizo perder un poco de tiempo. Hoy teníamos los mismos neumáticos y mi coche parecía ir más rápido"



"Intenté pasarle y concentrarme en Bottas"#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/bzXzAGqoBq — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2022

¿Estamos ante el nacimiento de una nueva enemistad? Quién sabe. Lo cierto es que este no es el mejor camino para avanzar para adelante. En Australia, si Ocon cambia de idea, se calmará la situación.