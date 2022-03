"Un hombre me ha robado el puesto": una rival de la atleta trans Lia Thomas llama a las nadadoras a plantarse y le cierran la cuenta

La victoria de Lia Thomas en las 500 yardas libres de los campeonatos de la División I de la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, continúa arrojando polémica por la superioridad de la deportista transgénero con respecto a sus rivales.

La ventaja de la que goza por cuestiones biológicas ha colocado a Thomas en lo más alto del ránking -en el que, cuando competía como hombre, militaba en el puesto 462- y ha generado todo tipo de protestas desde diferentes sectores.

Uno, el más afectado, el de sus rivales. Durante la ceremonia de entrega de las medallas de la final universitaria, las clasificadas de segunda a cuarta -entre ellas dos subcampeones olímpicas, lo que pone de manifiesto lo grave y paradójico del asunto- decidieron apartarse de Thomas.

Durante las preliminares, la nadadora húngara de la universidad de Virginia Tech Reka Gyorgy protestó en su cuenta de Twitter por haberse quedado fuera de la final de consolación por un sólo puesto, y fue tajante con el asunto Thomas en sus redes sociales:

"Un hombre biológico me ha quitado el puesto. Hasta que no nos plantemos y dejemos de competir, nada cambiará. Gracias por el apoyo, no dejaré de luchar", escribió.

Twitter le ha cerrado la cuenta, lo que ha generado un movimiento de solidaridad en torno a la deportista y a su causa, que se manifiesta en redes bajo el hashtag #SaveWomenSports ('Salvemos el deporte femenino').

Son numerosas las protestas que claman por la delicada posición en la que la presencia de Lia Thomas pone al deporte femenino. Por ese motivo, la NCAA ha decidido para futuras temporadas regular su normativa y reducir los niveles de testosterona máximos que exigen a los deportistas que quieran competir en categorías acordes a su género sentido, en este caso femenino, una vez que se sometan a tratamiento hormonal. Sin embargo, no es suficiente.

Sea como sea, el tema está sobre la mesa y es uno de los grandes frentes abiertos de la evolución del deporte femenino, que ve cómo, como siempre, es el género que sale malparado en cuestiones sociales.