El 1x1 de Antonio Cassano antes del Clásico: esto opina de los jugadores de Madrid y Barça... con palo a Courtois

Antonio Cassano pasó por el Real Madrid entre 2006 y 2007 en un tramo como madridista no exento de polémica por su baja forma física y sus hábitos discutibles fuera del terreno de juego.

Sin embargo, ha llevado con orgullo su pasado blanco y hasta el día de hoy continúa, siempre que puede, opinando sobre el que fuera su equipo en España. Ahora, con motivo del Clásico del próximo domingo, ha sido cuestionado por DAZN Italia para que analice la platilla de Ancelotti y la de Xavi Hernández, para ver quién llega mejor a uno de los partidos más esperados de la temporada.

El 1x1 del Madrid

Courtois: "Es un grandísimo portero, pero tiene defectos. Es poco valiente, no le gusta jugar fuera del área y le cuesta tocar el balón con los pies. Él, Oblak y Alisson son tres fenómenos entre los palos, pero si deben salir con el balón o tener más valentía, cometen muchos errores".

Carvajal: "Me gusta mucho. Tiene una enorme constancia de rendimiento. Lo ves poco, pero es el típico jugador al que debes tener ahí".

Alaba: "Está entre los tres centrales mejores del mundo, con Van Dijk y Koulibaly".

Militao: "Me gusta. Era complicado sustituir a Ramos, tiene valentía, pero ha cometido algún error. Es difícil jugar hombre a hombre en todo el campo con el Madrid, yo lo sé. Para mí no es un top, pero es muy bueno".

Mendy: "Si juegas en el Madrid, teniendo presión cada día, debes demostrar siempre algo distinto".

Modric: "Se suma a Xavi, Iniesta y Pirlo entre los mejores mediocampistas en la historia del fútbol, quizás cinco también con Rijkaard. Un genio".

Casemiro: "Antes que nada, hay que felicitar a Benítez que lo quiso ahí. Me recuerda a Makélélé por inteligencia y equilibrio. Florentino estaba enamorado de los Ronaldo Nazario, Figo, Zidane... Pero cuando Zizou apostó por Casemiro, ganó tres Champions seguidas. No es casualidad".

Kroos: "Otro que lo ganó todo. Es distinto, pero buenísimo. Me encantaba también con Alemania, y si tienes este nivel con el Madrid durante tanto tiempo, eres especial".

Vinícius: "Me recuerda a Robinho. Sabe jugar bien, encara al rival, pero llega a los últimos 20 metros y marca pocos goles. No sabe disparar bien, cuando llegas ahí debes tener ese instinto goleador y sentir la portería".

Asensio: "Me gustaba mucho más antes de la lesión, luego perdió algo, tiene más miedo. España cada dos o tres meses saca a jugadores fenomenales".

Benzema: "No quiero pasarme, pero digo eso: Ronaldo Nazario, Van Basten, Ibrahimovic, Benzema y Lewandowski son los nueve más técnicos en la historia del fútbol. Estuvo nueve años al servicio de Cristiano Ronaldo, fue como Pippen con Jordan, y cuando se fue tomó las riendas. Este año ya marcó 30 goles"..

El 1x1 del Barça según Cassano

Ter Stegen: "Es la evolución de Neuer, tiene personalidad y no le da miedo equivocarse con los pies. Por como veo yo el fútbol, ahora mismo es el mejor portero del mundo".

Dani Alves: "Con Cafú y Maicon ha sido el mejor en su posición. Lo he visto jugar y parece un chiquillo a pesar de su edad".

Piqué: "Un grandísimo jugador en la construcción del juego, ahora con la edad sufre algo más los uno contra uno. Las jugadas del Barça empezaban a menudo con él".

Araujo: "Debe crecer, pero me gusta su valentía. Puede mejorar".

Jordi Alba: "Me duele recordarlo en la Eurocopa 2012... Buenísimo. Es un tipo que firma 10 asistencias por temporada, que corre en toda la banda con calidad. No le puedes decir nada".

Busquets: "Nunca hubo un mediocampo mejor en la historia del fútbol del que componía con Xavi e Iniesta. Siempre le comparo con De Rossi, que para mí era un Busquets menos bueno. Y eso es un gran cumplido, el español nunca se equivoca, todavía es un fenómeno".

De Jong: "Debo esperar más de él. No sé si se queda, en estos dos años debía crecer y ser el mejor en el mundo en su posición. Tiene las cualidades para conseguirlo".

Pedri: "Cuando lo ves jugar te preguntas qué edad tiene. Juega y sabe hacer jugar a los demás, es decisivo en todo el campo. Hará historia durante los próximos 15 años".

Gavi: "Quiero felicitar al Barça por sus jóvenes, es impresionante. En 2004 disputé una gran Eurocopa y este chico nacía. Mi problema fue que, a partir de ese torneo, se me olvidó continuar jugando bien...".

Dembélé: "Los problemas físicos los entiendo, pero en el campo debes marcar la diferencia por lo que te pagaron. Siempre pienso en él, Martial, Leao... Mucho humo, y después siempre falta algo concreto".

Aubameyang: "Es un buen goleador, pero el Barça necesita a otro delantero. Un Suárez, Higuaín, Benzema, Agüero, que meten goles y saben también jugar al fútbol".

Traoré: "No era titular en los Wolves... Es un tipo de jugador que no veo en el once titular del Barça. Puede ser un suplente, pero los suplentes azulgrana también deben ser buenísimos".

Memphis: "No está a la altura del Barça, se siente como Messi y Cristiano, lo notas de su actitud. Él lo piensa, pero la realidad es que le cuesta jugar en el Barça, a aquel nivel".