Murray carga contra Osaka tras sus lágrimas en Indian Wells: "Hay que estar preparado para eso"

Polémicas declaraciones de Andy Murray, uno de los tenistas con mayor fama de todo el circuito, al hablar del incidente que sufrió Naomi Osaka en su partido en Indian Wells este fin de semana. La japonesa no tuvo un buen día ni en lo deportivo ni emocional, después de que los desprecios de un espectador le hicieran derrumbarse.

Este le criticó por su nivel gritándole "eres muy mala" en su partido contra Kudermetova. Osaka no pudo contener las lágrimas y protagonizó unas llamativas imágenes llorando en su banquillo, así como después del partido en las declaraciones posteriores en la misma pista, pese a lograr aguantar las lágrimas durante prácticamente todo su partido.

El tenista británico fue preguntado por este tema y dejó una reflexión sobre este tipo de incidentes y los deportistas de élite. "Obviamente, lo siento por Naomi, que le molestó mucho, pero eso siempre ha sido parte del deporte. Tienes que estar preparado para eso de alguna manera y ser capaz de tolerarlo, porque sucede regularmente en todos los deportes", afirmó.

Del mismo modo, Murray explicó cómo está en contra de este tipo de conductas pero que lamentablemente son más comunes de lo que deberían. "A menudo, lo he visto en ciertos deportes, no diría que a menudo en el tenis. En un partido de fútbol, un jugador va a sacar de banda o de córner y la gente solo le lanza insultos. Siempre pienso, ¿cómo se permite eso? No se puede hacer. Si le haces eso a alguien cuando caminas por la calle o en cualquier otro tipo de entorno de trabajo, obviamente no se toleraría", opinó.

En su disertación, Murray también explicó su experiencia personal: "He jugado en ciertas atmósferas en el tenis, como las de la Copa Davis, fuera de casa, donde es especialmente intensa, y a veces se dicen cosas, ya sabes, y no es cómodo. Obviamente quieres que los aficionados estén allí y apoyen a los jugadores, y no se lo pongan más difícil".

No obstante, el británico concluyó insistiendo en su creencia de que los deportistas han de saber lidiar con ello. "Es algo que siempre ha sido parte de los deportes. Si va a un partido de baloncesto, por ejemplo, y un jugador está tirando tiros libres, la multitud le interrumpe y, aunque está mal que esas personas lo hagan, los deportistas también tienen que estar acostumbrados a eso o ser capaces de lidiar con eso también, aunque no sea agradable", zanjó.