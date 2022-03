Iker Casillas vio en la grada el Real Madrid - PSG... y nadie se dio cuenta porque iba totalmente camuflado

No hay persona conocida públicamente que no se queje de uno de los grandes problemas que tiene la fama: la ausencia total de anonimato. En el caso de Iker Casillas, además, es notable si pisa la que fue su casa durante buena parte de su carrera deportiva.

Eso no le impide ir al Bernabéu, ni mucho menos perderse un partido como el del PSG. El exportero no quiso ver desde la televisión o desde un palco el encuentro, sino que bajó a la grada para disfrutarlo como un aficionado más. No eligió un mal encuentro, desde luego.

Para evitar que le atosigasen los cientos de fans que le rodeaban y poder vivir a lo grande el partido con sus amigos, Casillas decidió camuflarse lo más que pudo. Nadie se dio cuenta de que tenía a su lado a una de las mayores leyendas de la historia del Real Madrid, porque iba totalmente embozado con una braga térmica, una gorra y unas gafas. De no ser porque él mismo compartió en sus redes un selfie, ni siquiera hubiera trascendido que vio la remontada de sus excompañeros.

Para mi ha sido un partido épico el vivido hoy en el Bernabéu! La gente estaba entusiasmada y feliz por el pase a cuartos! Alegría total! #HalaMadrid pic.twitter.com/cCP5swobRC — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 10, 2022

Casillas vibró como uno más junto a sus amigos y no dudó en señalar a quien fue el líder de la remontada: su buen amigo Karim Benzema. El 'hat trick' del francés le confirmó como el mejor del equipo en este momento, algo que resumió el exportero mostoleño de manera muy elocuente: "¡Jodido Benzema! ¡Jodida leyenda! ¡Qué bueno es!".